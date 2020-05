Eerste parlementsvoorzitter van onafhankelijk Suriname Emile Wijntuin overleden

In Suriname is vandaag oud-parlementsvoorzitter Emile Linus Alfred Wijntuin op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was na de Surinaamse onafhankelijkheid de eerste voorzitter van het Surinaams parlement.

De in 1924 geboren Wijntuin zat namens de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) in het Surinaams parlement. Hij was voorzitter van dit parlement in de periode 1973 tot 1980 en is 20 jaar lid van de PSV geweest.

Hij heeft meerdere boeken geschreven, onder andere over Pater Weidmann (medeoprichter van de PSV) en Louis Doedel (één van de eerste Surinaamse vakbondsleiders). Ook bekleedde hij gedurende vele jaren het voorzitterschap van de PSV.

Emile Wijntuin was tot zijn overlijden voorzitter van de Stichting Pater Weidmann en erevoorzitter van de PSV. (via Suriname Overzee)