VIDEO: NDP propaganda in binnenland gaat door ondanks lockdown

Op social media in Suriname was de afgelopen dagen veel verontwaardiging over onderstaand filmpje, waarin te zien is dat NDP mensen voedselpakketten vervoeren ondanks de ingestelde lockdown in Suriname. Critici vragen zich af hoe er NDP-boten kunnen varen op de rivier terwijl geen enkele politieke partij op de rivier mag zijn en geen propaganda mag maken.

In het filmpje is te zien dat er vrachtwagens met voedselpakketten worden uitgeladen. Deze worden vervoerd met boten met NDP-vlaggen en mensen in partijkleding. Ondanks het feit dat het duidelijk is dat het hier gaat om een actie ondersteund door de NDP, beweerde districtscommissaris (dc) Margaretha Malontie dat het gaat om pakketten van de regering en niet van een politieke partij.

In een gesprek met Starnieuws zei de dc dat ze niet kan verklaren waarom de boten met een NDP-vlag varen door mensen in partijkleding. Volgens haar zijn het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het NCCR belast zijn met vervoer en distributie van de voedselpakketten.

Afgelopen weekend zei ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk ook al dat de NDP gewoon overal propaganda maakt. Hij voerde aan dat het oneerlijk is, omdat andere Surinaamse partijen die mogelijkheid niet hebben. Brunswijk zei ook dat staatsmiddelen door de NDP gebruikt worden voor dit soort zaken.

Bekijk het filmpje hier:

