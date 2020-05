Starnieuws past artikel Hoefdraad aan na sommatie advocaat

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws heeft een artikel, waarin ten onrechte werd gesuggereerd dat minister Hoefdraad van Financiën in Suriname een verdachte zou zijn in de zaak van de kasreserve, aangepast. De site heeft dinsdag deze update van het artikel geplaatst, na een sommatie van Hoefdraad’s advocaat.

Volgens advocaat Truideman, die op dinsdag 5 mei een brief heeft gestuurd naar het medium, is er sprake van een suggestieve en onrechtmatige passage in het eerdere artikel. Daarin wordt in de eerste alinea de suggestie gewekt dat minister Hoefdraad een verdachte zou zijn in die zaak, terwijl dit niet zo is.

Starnieuws erkent dat de gewraakte alinea inderdaad tot verkeerde conclusies zou kunnen leiden en heeft het artikel vrijwel meteen aangepast.

Lees ook: