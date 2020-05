Republic Bank Suriname doneert USD 100.000 aan beschermings- en testmiddelen

In het kader van het indammen van de COVID-19 pandemie in Suriname, heeft de Republic Bank Suriname diverse persoonlijke beschermings- en testmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. De middelen zijn bestemd voor het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en zijn ingekocht door het bedrijf Intermed. De totale waarde van de middelen bedraagt USD 100.000.

De directeur van de Republic Bank Suriname Montague Mc Leod gaf aan dat deze donatie onderdeel is van het programma “Power to make difference”. Middels dit programma levert de bank in alle landen waarin zij opereert een bijdrage om het COVID-19 virus tegen te gaan. De minister van Volksgezondheid Antoine Elias gaf aan namens de Surinaamse regering dankbaar te zijn met deze geste, zodat het COVID-19 virus zich tot een minimum kan beperken.

De schenking vond plaats op dinsdag 5 mei op het ministerie van Volksgezondheid. Naast de minister en de directeur van de bank was ook de directeur van het BOG aanwezig. “Namens het Centraal Laboratorium en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg zijn wij u heel dankbaar en kunnen wij onze testcapaciteit vergoten”, aldus de BOG-directeur Minouche Bromet.

Als afsluiting gaf de directeur van de Republic Bank aan dat de minister altijd een beroep op de bank mag doen en er vervolgens nagegaan zal worden in hoeverre zij nog een bijdrage kunnen leveren.