Man gedood door omgevallen boom tijdens zagen

Een man is gistermiddag in het district Brokopondo omgekomen nadat een boom die hij bezig was te zagen ongelukkigerwijs op hem viel.

Volgens de politie overleed de man ter plekke als gevolg van de opgelopen verwondingen. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een ingeschakelde Surinaamse arts stelde officieel de dood vast. Er bleek geen sprake te zijn van een misdrijf. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname heeft de politie het lijk afgestaan aan de familie.