Uitvaart eerste Surinaamse cabaretier André Conrad donderdag

Vorige week overleed in Nederland acteur, zanger, en regisseur André Conrad op 86-jarige leeftijd plotseling aan een hartaanval. De in Suriname geboren entertainer was zeer veelzijdig en werd bekend als de eerste Surinaamse cabaretier. Donderdag aanstaande vindt zijn uitvaart plaats.

Conrad begon zijn showbizzcarrière in de jaren vijftig als komiek in Suriname, maar was in die tijd ook bekend als showpresentator. Toen hij in 1963 naar Nederland verhuisde, sloot hij zich een jaar daarna aan bij de opgerichte eerste Surinaamse cabaretgroep Moksi Alesi.

Hij trad samen met kompaan André Sarucco ook vaak op als cabaretduo op onder de naam ‘André en Andrétje’. Ze hadden enorm veel succes met sketches in het Sranan en het Surinaams-Nederlands. In 1992 vierde het duo het 25-jarig jubileum met het stuk So wi tang.

André Conrad heeft daarnaast zijn hele leven een actieve bijdrage geleverd aan de Evangelische Broeder Gemeente (EBG). Ook maakte hij vele jaren deel uit van het Maranatha mannenkoor Nederland, waar hij zich tot aan zijn dood met volle overgave wijdde aan het zingen.

In 2012 werd André Conrad in Nederland geridderd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijn uitvaart vindt op donderdag 7 mei in besloten kring plaats. Voorafgaand is er op woensdag 6 mei gelegenheid tot het nemen van afscheid in afscheidshuis Yarden te Amsterdam Zuid-Oost. De uitvaart zal ook via een livestream te volgen zijn.

De bekende Surinaamse cabaretier Roué Verveer plaatste maandag dit bericht over Conrad: