Regering gestart met voedselvoorziening van binnenland

De regering van Suriname is gestart met de voedselvoorziening van het binnenland. Op maandag 4 mei is er gestart met het transporteren van voedselpakketten naar Tapanahony en het Paramaccaans gebied.

Bij het afkondigen van de total lockdown aan de oost-, zuid- en westgrens had het COVID-19 Crisis Managementteam aangegeven dat het tot en met 10 mei niet is toegestaan de grenzen over te steken en de rivieren te bevaren zonder toestemming van de autoriteiten.

In een overleg met de Surinaamse traditionele gezagsdragers heeft president Desi Bouterse alle medewerking toegezegd om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening van bewoners in het verre binnenland tijdens de lockdown wordt gegarandeerd.

Daartegenover wordt van de bewoners aan de grensgebieden gevraagd de orde en gezondheidsmaatregelen extra in acht te nemen vanwege de ernstige COVID-19 dreiging uit met name de Franse kant.