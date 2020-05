Abdoel: Besluit rechter lijkt meer op politieke dolksteken toedienen aan regering

NDP-fractieleider Amzad Abdoel, een van de initiatiefnemers van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, vindt het onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurt. Volgens hem weet men nu niet of de rechter de bevoegdheid heeft om een wet buiten werking te stellen. De juristen zullen nu aan het werk worden gezet. Dat zei Abdoel vanmiddag in Bakana Tori op radio SRS als reactie omtrent het feit dat de kortgedingrechter de omstreden pas aangenomen wet heeft opgeschort.

Abdoel vraagt zich af of we in een rechtstaat of rechterlijke staat leven. De parlementarier denkt dat we in een staat zijn waar rechters bepalen, maken en breken. Naar zijn zeggen is er in Suriname geen controle en toezicht op de rechterlijke macht. “Ik weet nu niet waarvoor de wetgevende macht bestaat. Nu kunnen rechters alle wetten opschorten of terugdraaien”.

Abdoel is van verder mening dat de rechters de gemaakte wetten door de DNA moeten toepassen. Dit omdat de wetgevende macht het hoogste college van staat is. Nu worden er volgens hem delen of wetten door de rechter buiten werking gesteld en dat kan niet. Naar zeggen van de initiatiefnemer lijkt de uitspraak van rechter meer op politieke dolksteken toedienen aan de zittende regering.

Een kortgeding in deze zaak was door de fracties van de VHP en de NPS aanhangig gemaakt. De wet zou volgens de eisers strijdig zijn met de grondwet en andere wetten en is opgeschort totdat de zaak in bodemprocedure wordt beslecht, heeft de rechter beoordeelt. De wet mag geen rechtskracht hebben totdat het Constitutioneel Hof een oordeel geeft over de (on)grondwettelijkheid hiervan.

De wet die het gebruik van buitenlandse valuta, zoals de euro en de Amerikaanse dollar sterk inperkt, zorgt al sinds de aanname voor veel onrust bij onder andere banken, vakbonden, aannemers, verzekeringsbedrijven en wisselkantoren. Surinaamse critici zijn het wel eens met het doel van de nieuwe wet, maar ze hebben grote twijfels of dat met de strenge regels ook bereikt zal worden. Ze vrezen voor grote nadelige gevolgen. Daarnaast zijn ze boos dat de wet is behandeld zonder overleg met hen.