In Nederland wordt morgen Bevrijdingsdag gevierd. Suriname speelde ook een rol in de bevrijding van Nederland. Honderden jonge Surinamers streden namelijk mee tegen de Duitsers, maar ook tegen de Japanners in voormalig Nederlands-Indië en sommigen zelfs in de Koreaanse oorlog. Dat zegt oud-strijder Wilfred van Gom (88) in het NRC.

Vandaag 4 mei, is het precies 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. 450 Surinaamse militairen hebben deelgenomen onder de vlag van Nederland, toen nog moederland van de kolonie Suriname. Van deze 450 Surinaamse vrijwilligers, hebben 65 de oorlog niet overleefd. Hun namen staan op het Monument der Gevallenen.

Ter herdenking van deze Surinaamse soldaten die tijden de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld, terwijl ze deel uitmaakten van het Nederlandse contigent van de geallieerde troepen, worden er elk jaar kransen gelegd bij dit monument aan de zuidoostelijke zijde van het Onafhankelijkheidsplein aan de Waterkant:

het Monument der Gevallenen in Suriname opgezet in 1950 (tekst loopt door onder foto)

De Surinaamse Federatie van Oud-Strijders en ex-Militairen pleit er al jaren voor dat de schooljeugd meer moet weten over de bijdrage die de Surinaamse veteranen hebben geleverd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vele jeugdigen weten niet wat die bijdrage is geweest van de strijders aan deze oorlog. Deze verhalen zouden opgenomen moeten worden in de Surinaamse geschiedenis die onderwezen wordt op het Voortgezet Onderwijs voor Junioren.

Schoolkinderen leggen kransen bij het Monument der Gevallenen in Suriname.

Naast de inzet van militairen leverde Suriname meer dan zestig procent van de bauxiet, de grondstof voor aluminium, zodat de geallieerden hun oorlogsvloot konden bouwen. Het waren voor Suriname economisch sterke jaren. “Onze bauxietindustrie werd snel ontwikkeld voor de bouw van oorlogsvliegtuigen tegen de Duitsers. Er waren meer dan tweeduizend Amerikaanse soldaten gestationeerd om de bauxietmijnen te beschermen, want de Duitsers probeerden ze in handen te krijgen” aldus van Gom in de krant.