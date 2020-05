Suriname coronavrij; buurlanden vormen nu het gevaar

Suriname is momenteel vrij van het coronavirus. De laatste patiënt is bij de afgelopen twee testen negatief getest en dus genezen verklaard. De situatie aan de grenzen baart het COVID-19 Crisis Management team echter nog steeds ernstig zorgen.

Er steken namelijk nog steeds personen illegaal grenzen en rivieren in Oost, West en zuid Suriname over en die kunnen het virus meenemen. Het aantal besmettingen in de buurlanden Frans Guyana (82) in het oosten en Guyana (128) in het westen liggen een stuk hoger dan in Suriname.

In het zuiden is het aantal besmettingen in Brazilië zelfs opgelopen naar boven de 100.000 mensen. Hoewel Brazilië met meer dan 7.000 doden het zwaarst getroffen land van Latijns-Amerika is, vindt president Jair Bolsonaro de COVID-19 maatregelen een overdreven reactie. Hij noemde de ziekte herhaaldelijk een ‘griepje’.

In Suriname zijn leger en politie inmiddels een gezamenlijke operatie gestart. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de totale lockdown op grensrivieren in het oosten, zuiden en westen. Dit betekent dat burgers zich daar zonder toestemming niet mogen verplaatsen.

Tot en met 10 mei 2020 zullen politie, militairen, de Medische Zending, districtscommissarissen en het traditioneel gezag in het binnenland samenwerken om het binnenland en de rest van Suriname Coronavrij te houden.

