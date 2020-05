Eerste exportzending bananen vanuit Suriname naar Barbados een feit

Het staatsbedrijf FAI NV heeft op 1 mei de eerste export van 2 containers bananen van 40 ft met premium quality, naar Barbados gerealiseerd. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft met deze gemeenschappelijke inspanning van de overheid en de private sector aangetoond dat Suriname instaat is om samen te werken en de productie en export op gang te brengen en de handelsrelatie binnen de Caricom en in het bijzonder met Barbados te ontwikkelen. LVV verwacht dat spoedig ook andere producten zullen worden geëxporteerd naar Barbados.

LVV-minister Rabin Parmessar heeft invulling gegeven aan de opdracht van president Desi Bouterse om de samenwerking op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij tussen Suriname en Barbados te intensiveren. De diverse gesprekken tussen deze twee landen hebben ertoe geleidt dat beide landen elkaars markten hebben bezocht en hebben uitgewerkt welke behoefte er bestaat en waarop ingespeeld kan worden om de handelsrelatie opgang te brengen, meldt LVV.

De LVV-bewindsman vertrok op 27 februari 2020 met een delegatie van agrarische ondernemers en exporteurs naar Barbados. Tijdens zijn bezoek aan Barbados zijn de handelszaken zoals Supermarkt Carlton en Massy bezocht en zijn er gesprekken gevoerd over de mogelijkheid voor het exporteren van Surinaamse producten. Uit de gesprekken is gebleken dat Barbados een interessante markt is voor een aantal Surinaamse producten. In aanwezigheid van de Surinaamse minister zijn er gesprekken gevoerd tussen de Surinaamse ondernemers met het bedrijfsleven. Hierbij zijn ook de belemmeringen besproken, zoals de logistieke aspecten en de fytosanitaire voorwaarden waaraan voldaan dient te worden.

Na terugkomst is in de afgelopen weken intensief gewerkt aan het oplossen van de belemmeringen en zijn eveneens de logistieke mogelijkheden in kaart gebracht. Suriname heeft tijdens de landbouwtentoonstelling Agrofest 2020 in Barbados producten getoond die geëxporteerd kunnen worden naar Barbados. De deelname van Suriname heeft grote interesse gewekt bij ondernemers in Barbados. Het doel van de Surinaamse participatie aan de beurs was om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen tussen de agrarische ondernemers uit Suriname en Barbados. Dit past geheel binnen het bilateraal Brokopondo Programma tussen Suriname en Barbados, waarbij de samenwerking op agrarisch gebied verankerd is en moet leiden tot vergroting van de productie en onderlinge handel.

Minister Parmessar heeft samen met zijn Barbadiaanse collegaminister Weir van Agriculture and Food Security, gesprekken gevoerd om invulling te geven aan het Brokopondo programma en zijn de vriendschapsbanden tussen de twee landen verder geïntensiveerd.