Na VHP en ABOP flirt Bennie Miranda nu met de NDP

Nadat hij de VHP en de ABOP in korte tijd achter elkaar verliet, is Bennie Miranda nu aan het flirten met de partij van president Bouterse. Op zijn Facebook pagina geeft hij openlijk aan dat hij de NDP in Suriname een warm hart toedraagt.

“NDP e win din bakka a wies san din doe” en “Paars protect the code protect the game around here yesss” zijn enkele van zijn uitlatingen zondag op zijn pagina. De reacties hierop zijn niet mals: velen zien hem als een politieke gelukzoeker die niet serieus genomen kan worden.

Miranda maakte eind maart met veel bombarie bekend dat hij wegging bij de VHP. Hij sloot zich aan bij de partij van Ronnie Brunswijk: de ABOP. Maar nog geen maand later maakte deze Nederlandse Surinamer bekend de ABOP weer te verlaten.