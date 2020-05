Warme maaltijd en drankje voor dak- en thuislozen in Paramaribo

Afgelopen vrijdag heeft de Social Caring Organization Suriname weer een flink aantal dak- en thuislozen en andere behoeftigen in Paramaribo voorzien van een warme maaltijd en een drankje. “Dit keer zijn wij met 130 porties nasie (kip,kouseband en sambel) en 260 flessen drank naar hun toe gegaan”, zegt een woordvoerder aan Waterkant.Net.

Er is voor vrijdag 1 mei gekozen omdat het een vrije dag was in verband met Dag van de Arbeid. “Opmerkelijk was dat er meerdere Surinaamse organisaties of personen op deze dag eten en drank aan de daklozen hebben gegeven. Dit laat zien dat er meerdere mensen zijn die aan hun medemens denken” aldus een van de initaitiefnemers.

Het was een regenachtige dag dus waren meeste daklozen niet te vinden. Ondanks dit alles hebben zij een flink aantal daklozen blij mogen maken dankzij een bijdrage van Neresh Kippencentrum en Anne-Jer’s Eethuis.

“Ondanks de COVID-19 crisis is dit het 4e project dat wij in 25 dagen tijd hebben uitgevoerd. We blijven zeker doorgaan!” zegt de organisatie. Meer foto’s op Facebook: