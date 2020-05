Vanaf 1 augustus werken banken in Suriname helemaal niet meer met cheques

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) start op maandag 4 mei 2020 met een informatiecampagne, om bewustwording te creëren over het afschaffen van de cheque in Suriname. Het streven van de banken is om de cheque als betaalmiddel in Suriname gefaseerd af te schaffen en wel als volgt:

Per 1 juni 2020 zullen de interbancaire cheques afgeschaft worden, wat inhoudt dat cheques alleen nog aangeboden kunnen worden bij de uitgevende bank voor verwerking. Per 1 augustus 2020 volgt de algehele afschaffing van de cheque, wat inhoudt dat de cheque niet meer zal worden geaccepteerd voor werking en de banken geen cheques meer zullen uitgeven.

Betalingen met cheques bengt, net als betalingen met contant geld, money laundering en frauderisico’s met zich mee. Het kost de banken enormveel geld om deze risico’s te beheersen, zodat deze niet leiden tot verliezen. Vandaar het besluit van banken om cheques uit te faseren.

Dit besluit is genomen, nadat de banken sinds enkele jaren het pad ingezet hebben om het betalingsverkeer in Suriname transparanter te maken aldus de SBV in een persbericht.