Tiener (16) rijdt in op politieagent tijdens avondklok in Suriname

Een 16-jarige jongen reed dinsdagnacht 28 april in op een politieagent van bureau Kwatta toen hij staande werd gehouden tijdens de avondklok.

De politie van het bureau Kwatta hield op die dag tijdens surveillance een vermoedelijke lockdown (avondklok) overtreder staande. Toen één van de politieambtenaren naar de auto van de vermoedelijke overtreder liep, reed die met een vaart in op de politieman. De agent wist zichzelf in veiligheid te brengen door weg te springen, meldt het Korps Politie Suriname.

Er werd een achtervolging ingezet en de auto werd onbeheerd aangetroffen langs de weg. Het voertuig werd in beslag genomen. Woensdagochtend omstreeks 08.00u, deed een vader met zijn 16 jarige zoon D.P. het politiebureau aan. Daarbij vertelde de man dat de in beslag genomen auto van hem is. Voorts dat zijn zoon met de auto van huis was gegaan zonder zijn toestemming of mede weten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 16-jarige D.P. in verzekering gesteld voor poging tot doodslag.