Man die vrouw te hulp schoot bij roofoverval neergestoken

Een man is vrijdagochtend vroeg gewond geraakt na een roofoverval in het centrum van Paramaribo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de rover een mobiele telefoon van een vrouw weg rukte in de Steenbakkerijstraat, dichtbij de Zwartenhovenbrugstraat. Een voorbijganger zag dit gebeuren en schoot de vrouw te hulp.

De rover nam vervolgens de benen en de helpende man zette de achtervolging in. In de Zwartenhovenbrugstraat kwam het tot een confrontatie tussen de twee, waarbij de rover een mes zou hebben getrokken. Hij bracht de andere man een steekwond in de buikstreek toe en nam vervolgens de benen.

Het slachtoffer werd met een ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.