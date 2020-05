Gestrande Nederlandse staatsburgers uit Suriname gevlogen met vrachtvlucht

Een in Suriname gestrande vrouw loopt zaterdag met twee stuks handbagage naar een gereedstaand toestel van TUI, om vanuit Zanderij terug te vliegen naar Nederland. Het toestel is vrijdag 1 mei door PICO/Surinam Air Cargo ingezet als speciale vrachtvlucht vanuit Schiphol naar de Surinaamse luchthaven en terug.

TUI werd daarna benaderd door de Nederlandse Ambassade in Suriname, om staatsburgers op zaterdag 2 mei mee te nemen naar huis. In totaal konden 71 passagiers met de Nederlandse nationaliteit mee terug naar Nederland. Deze waren in Suriname gestrand omdat het land het luchtruim op 14 maart jongstleden sloot, na het vaststellen van het eerst COVID-19 geval in Suriname.

TUI rekende voor de vlucht een bedrag van 900 euro. Passagiers mochten enkel twee stuks handbagage meenemen. In het toestel gelden strenge regels voor de seating. Aan passagiers wordt aangegeven op welke plek ze moeten plaatsnemen, vanwege de te houden 2 meter afstand.

Het toestel vertrok zaterdag om 18.22u vanaf Zanderij en zal zondagochtend om 08.00u Nederlandse tijd op Schiphol landen.

Lees ook: