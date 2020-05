Criminelen roven woning van in buitenland gestrande vrouw leeg

Een Surinaamse vrouw, die recent in het buitenland is gestrand vanwege de COVID-19 pandemie, heeft deze periode wel dubbel pech. Terwijl ze niet naar huis kon, werd er ingebroken in haar woning en is de hele inboedel weggenomen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

In de eerste week van april deed haar broer, die op de woning let, aangifte van inbraak in de woning van zijn zus. Hij kwam tot de ontdekking dat de hele inboedel was weggenomen, waaronder meubilair, elektronische apparaten tot zelfs kamerdeuren.

Het huis bevindt zich in het werk ressort van de politie van Kwatta. Nadat aangifte van diefstal door middel van braak was gedaan, startte de politie gelijk met een onderzoek in de woning als in de directe omgeving. Bij die gelegenheid trof de politie een deel van de gestolen goederen in een nabijgelegen stuk bos.

Na uitgewerkte informatie pleegde de politie van Kwatta, bijgestaan door collega’s van het Regio Bijstand Team Midden, een inval op een woonadres,alwaar nog een deel van de gestolen goederen zijn aangetroffen en in beslag genomen. Daarbij is een man aangehouden en hangende het onderzoek opgesloten.

De aanhouding van die man, die als de hoofdverdachte wordt beschouwd, leidde tot in totaal elf andere aanhoudingen van mede daders en helers. Al met al heeft de politie bij vier woningen invallen gepleegd waar ook gestolen goederen zijn aangetroffen en in beslag zijn genomen.

De helers, zeven in totaal, zijn na verhoor heen gezonden maar de rest van de verdachten zijn in verzekering gesteld. Op een vriezer en een bromfiets na zijn alle gestolen goederen terug gevonden meldt de Surinaamse politie.