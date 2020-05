Vrouw verleent geen voorrang en botst tegen motoragent

Een agent van de Motor Surveillance Dienst (MSD) van het Korps Politie Suriname was vanmiddag betrokken bij een aanrijding op de Indira Gandhiweg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een auto bestuurster de motoragent rond 15.30u zou hebben aangereden.

Volgens de eerste informatie reed de agent op zijn motor over de Indira Gandhiweg, richting de Pontbuitenweg. De bestuurster van de grijze auto reed over de Menkendam richting de Indira Gandhiweg. Bij de kruising zou de vrouw geen voorrang hebben verleend aan het verkeer over de Indira Gandhiweg.

Hierdoor ontstond een botsing met de agent niet ver van het pompstation van SOL. De agent kwam met de schrik vrij. Zijn motorfiets had wel wat schade en is gesleept naar de technische dienst van de Surinaamse politie.