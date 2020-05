VIDEO: Zangeres Tally brengt nieuw nummer en clip uit: ‘Forbidden Fruit’

De in Suriname geboren zangeres Tally wist als jong meisje met een droom al dat haar missie in het leven was om zangeres te worden. Al snel begon ze haar eigen nummers te schrijven en daarbij visualiseerde ze zichzelf op een groot podium. Met deze visie in gedachten bracht ze in 2016 haar debuutsingle ‘My Reflection’ uit. Korte tijd hierna kwam de single ‘Give Up On Love’ uit en er volgde zelfs een samenwerking met DJ Kelly Ross en Bollebof. Ze is nu terug met haar sensuele en spirituele plaat ‘Forbidden Fruit’.

De track is ontstaan uit een studiosessie met NOBETA, producer Tony Verdult en singer/songwriter Stanley Clementina. Tally: “Mijn track ‘Forbidden Fruit’ gaat over energieën van personen die zo goed matchen dat ze samensmelten tijdens een aanraking of oogopslag. Het gevoel dat je ervaart bij het ontmoeten van je soulmate of twinflame op spiritueel en sensueel vlak! De liefde is genderneutraal, love is love. In the end we are all one.”

“Het liedje maakte ik samen met NOBETA, Tony en Stanley, alledrie zijn ontzettend getalenteerd. We hadden een hele fijne en organische samenwerking, die voor herhaling vatbaar is!” aldus de zangeres.

Tally bracht eerder in samenwerking met DJ Kelly Ross & Bollebof de single ‘Work In The Booth’ uit en was te zien in het SBS 6 programma ‘DanceSing’. De zangeres heeft internationale ambities en is klaar om de wereld te inspireren met haar muziek en unieke sound.

De oorspronkelijk in Suriname (Lelydorp) geboren artieste wiens echte naam Talitha Tauwnaar is, heeft een Joods/Creoolse en Indiaanse achtergrond en deze mix maakt haar een echte exotische vlam. In 2019 tekende Tally bij het label ROQ ‘N Rolla Music, eerder bracht ze daar de track ‘Own The Night’ uit.

‘Forbidden Fruit’ is vanaf nu op alle online streamingplatformen beschikbaar en daarnaast is er een videoclip op YouTube: