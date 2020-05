VIDEO: Stichting start distributie van hulppakketten voor behoeftigen in Suriname

Op 1 mei is de stichting Amor Vitae in Suriname van start gegaan met de distributie van hulppakketten, speciaal voor mensen die het momenteel moeilijk hebben. Dat heeft verslaggeefster en initiatiefneemster van deze stichting, Gail Eijk, vandaag bekend gemaakt.

“Het jaarlijkse ‘because we care‘ moederdagproject kan dit jaar geen voortgang vinden vanwege de COVID-19 situatie, echter hebben wij gemeend een project op kleinere schaal uit te voeren voor zij die het moeilijk hebben” aldus Eijk.

Ze zegt verder: “Ook uw bijdrage is van harte welkom. Kow langa wan anu gi wan trawan. Want hoe moeilijk wij het allemaal ook hebben , er is altijd iemand die het moeilijker heeft dan u.”

Bekijk de beelden hier: