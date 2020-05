VIDEO: Journalist in Suriname belaagd door boze buschauffeurs

In Suriname is een journalist die z’n werk aan het doen was, donderdag aangevallen door boze buschauffeurs. Hij was bezig een item te maken over buschauffeurs die pakketten kregen bij SOSIS, toen ze zich tegen hem keerde. Een van de mannen sprong daarbij ineens op en wilde de camera van de journalist wegslaan zoals te zien is in onderstaand filmpje.

De journalist in kwestie, Marcel Ramadhin van Apintie, vertelde aan de Surinaamse krant Times of Suriname dat de buschauffeurs niet wilden dat er werd vastgelegd dat ze die pakketten kregen. “Zij scandeerden daar politiek zaken terwijl ik niet daar was om politiek te bedrijven maar om mijn werk te doen” zegt de camerajournalist tegen de krant.

Opmerkelijk is dat Ramadhin juist vaak verslag gedaan heeft van de noodkreet van chauffeurs, naar aanleiding van de huidige lockdown. Dat ze zich nu tegen hem keren snapt hij niet. Gelukkig was de politie erbij anders was dit uit hand gelopen zegt hij.

De journalist heeft aangifte gedaan. Bekijk hier een kort filmpje:

Wanneer je een dag voor arbeiders dag als Journalist wordt aangevallen door een idioot…….quiz vraag waar slaap je Binnenkort…….#lockdown #persvrijheid Posted by Marcel Ramadhin on Thursday, 30 April 2020