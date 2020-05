VIDEO: Eerste aflevering ‘Beter laat dan nooit’ in Suriname

Op dinsdag 5 mei aanstaande is de eerste aflevering van een nieuw seizoen van het Nederlandse TV programma ‘Beter laat dan nooit’ om 20.30u te zien op RTL 4. En in deze eerste aflevering zijn tv-veteranen Barrie Stevens (75), Peter Faber (76), Willibrord Frequin (78) en Gerard Cox (79) samen met presentatrice Katja Schuurman in Suriname.

Het programma werd in februari opgenomen in Suriname. Daar verkennen de oude heren het wilde nachtleven van Paramaribo. Ze leren ook van alles over buitengewone kruiden en ze gaan zelfs in training bij de Surinaamse bondscoach.

TVGids.nl liet vorige week de eerste beelden van de aflevering in Suriname zien (boven). Het vijftal struint samen over een Surinaamse markt wanneer een verkoopster Peter erop attent maakt dat ze iets heeft voor de potentie voor mannen op leeftijd. Dat laat de acteur zich geen twee keer zeggen en roept zijn kompanen erbij om hen over het wondermiddel te vertellen.

Na Suriname bezoeken ze ook Mexico, Cuba en Brazilië. In Suriname werden ze in februari op Zanderij ontvangen met zang en dans: