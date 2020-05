Times: ‘Geen COVID-19 gevallen meer in Suriname, laatste patiënt ook genezen’

Goed nieuws uit Suriname: het land kent geen geregistreerde gevallen meer van mensen die besmet zijn met het coronavirus. De laatste persoon die nog in het ziekenhuis ligt is namelijk twee keer negatief getest en hiermee genezen verklaard, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Vrijdagmiddag zou het resultaat van de tweede test binnen zijn gekomen. De gezondheidswerkers maken alles gereed om de persoon uit het ziekenhuis te ontslaan, waarna er geen actieve COVID-19 gevallen meer zijn schrijft de krant. Op de COVID-19 website is dit nog niet bijgewerkt. Ook is het nog niet officieel bekend gemaakt.

De coronacrisis in Suriname begon toen op 13 maart 2020 de eerste besmetting met het coronavirus in het land werd vastgesteld. Het betrof een vrouw die kort ervoor uit Nederland terugkeerde. Suriname heeft tot nu toe 10 positieve gevallen van besmetting met het coronavirus geregistreerd. Daarvan is 1 persoon helaas overleden. De overige 9 zijn dus genezen verklaard.