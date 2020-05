BO kantoor neemt COVID-19 voorschriften niet in acht bij ontvangst colporteurs

De distributie van de oproepingskaarten voor de verkiezingen van 25 mei in Suriname is in volle gang. De overheid in Suriname had eerder deze week aangegeven dat bij het uitvoeren van de colportage werkzaamheden, alle COVID-19 voorschriften door de colporteurs in acht worden genomen. De redactie van Waterkant verneemt echter dat dit niet helemaal zo blijkt te zijn.

Uit deze foto die vanmorgen rond 08.15u gemaakt is bij het BO kantoor te Nieuwe Grond, alwaar de colporteurs zich moesten verzamelen om de oproepingskaarten in ontvangst te namen, is duidelijk te zien dat niet alle regels en voorschriften in acht worden genomen. Zo staan mensen te dicht op elkaar en zijn er teveel mensen tegelijk aanwezig.

De colporteurs moeten ervoor zorgen dat de oproepingskaarten zoveel als mogelijk aan de kiezer worden afgegeven. Bij de training van deze colporteurs werd nog opgeroepen om zoveel mogelijk de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en de nodige afstand te bewaren.

Bovenstaand speelde zich nota bene af vlak naast het politiebureau De Nieuwe Grond. De politie heeft nog getracht de colporteurs te wijzen op de geldende COVID-19 voorschriften, maar die hebben zich daar niets van aangetrokken meldt een getuige aan onze redactie.

Ook te Livorno was er sprake van een soortgelijk situatie zaterdagmorgen.