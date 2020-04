VIDEO: 10.000 euro voor tip die leidt tot aanhouding dader dodelijke schietpartij in A’dam

De hoofdofficier van politie in Amsterdam heeft een beloning uitgeloofd van €10.000, voor de gouden tip die kan leiden tot de aanhouding van de man op bovenstaande foto: Erxinio Luntungan. Deze 20-jarige man is al bijna een jaar op de vlucht, nadat hij in mei vorig jaar de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere van dichtbij doodschoot. De laatste jaren verbleef Gefferie afwisselend in Almere en Suriname.

Het TV programma Opsporing Verzocht heeft deze week beelden vertoond van de dodelijke schietpartij die op zaterdagochtend 18 mei vorig jaar plaatsvond bij parkeergarage The Bank. Op de beelden, die hieronder staan, is te zien dat er een opstootje vooraf ging in de garage.

Orpheo en Erxinio bewegen zich in de mensenmassa, maar het is niet duidelijk waar dit om gaat. De ruziënde massa verplaatst zich een paar keer. Daarna vliegt Erxinio Orpheo aan en schiet hij hem van dichtbij neer. Erxinio weet te ontkomen.

De dader staat vanaf deze week op de Nationale Opsporingslijst. De 20-jarige Amsterdammer is nu al bijna een jaar op de vlucht. Hij is een bekende van de politie en kwam al van jongs af voor serieuze zaken in aanraking met de politie. De politie houdt er rekening mee dat hij hulp krijgt van zijn omgeving.

Justitie vervolgt inmiddels ook een zekere Darnell T. (21) voor ‘moord in vereniging’ op de 24-jarige Gefferie. Hij zou voor Luntungan het vuurwapen uit de auto hebben gepakt, waarna die Gefferie doodschoot.

Mensen die meer weten over Erxinio of zijn verblijfplaats, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. Bekijk ook het filmpje van Opsporing Verzocht: