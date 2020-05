Uit gevangenis gevluchte zware crimineel wederom aangehouden

De veroordeelde 37-jarige zware crimineel Vincent Roberto Jampa (foto), die donderdagochtend kans zag om uit de penitentiaire inrichting aan de Duisburglaan te vluchten, is weer aangehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie in Suriname, dat de man enkele uren na de geopende klopjacht is aangehouden.

Jampa is veroordeeld in verband met de moord op Alex Riley in januari 2018 aan de Doewatrastraat te Munder. Na zijn daad zag hij kans te vluchten en hield zich geruime tijd schuil in het binnenland. Hij werd op zondag 18 februari 2018, bij een gezamenlijke actie van RBT Oost en RBT Paramaribo, aangehouden in het dorp Antonio De Bringo in het Lawagebied.

De crimineel werd op 20 januari dit jaar veroordeeld wegens doodslag en moet een gevangenisstraf van vijftien jaar uitzitten. Hij zag tijdens het sporten vanmorgen kans om te vluchten uit de gevangenis. Er werd meteen groot alarm geslagen en een klopjacht op hem geopend, waarna hij wederom werd aangehouden.