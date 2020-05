Militairen tijdens avondklok overgebracht naar politiebureau

Twee militairen die zich in het weekend ondanks de avondklok in de late uren nog op straat bevonden, zijn overgebracht naar het politiebureau. Als verklaring gaven zij verschillende redenen op, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant is één aan de Knuffelsgracht staande gehouden en de ander aan de Kasabaholoweg. De militairen werden op straat aangetroffen toen de politie bezig was met haar surveillance. De wetsdienaren brachten de mannen over naar het politiebureau en vervolgens werden zij overgedragen aan de militaire politie.

In Suriname is de avondklok ingesteld als onderdeel van de partiële lockdown om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Burgers mogen zich tussen 20.00u ’s avonds en 06.00u ’s morgens niet zonder noodzaak op of langs de openbare weg bevinden.

Overtreders van de partiële lockdown worden overgebracht naar een politielocatie, alwaar zij tot en met zes uur in de ochtend of later opgehouden worden.