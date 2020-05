Dag van de Arbeid dit jaar in teken van coronacrisis

De coronacrisis is niet langer alleen een wereldwijde gezondheidscrisis, het is ook een grote arbeidsmarkt en een economische crisis die een enorme impact heeft op kleine landen zoals Suriname. Dat zegt de Surinaamse minister van Arbeid Soewarto Moestadja in zijn toespraak in verband met de Dag van de Arbeid vandaag 1 mei 2020.

Volgens Moestadja staan alle bedrijven, ongeacht hun grootte, ​​voor grote uitdagingen, vooral in specifieke sectoren zoals die in de luchtvaart-, toerisme- en horecasector, met een reële dreiging van aanzienlijke omzetdalingen, insolventie en banenverlies.

De negatieve effecten van deze crisis overstijgen de arbeidsmarktpolitiek en de arbeidsrechtelijke verhoudingen in ons land. De arbeidswetgeving voorziet niet in maatregelen om de sociale en economische impact voor werkgevers en werknemers op te vangen, zegt de minister.

“De regering, werkgevers en werknemers staan nu voor de uitdaging hoe te voorkomen dat zo min mogelijk bedrijven in de problemen geraken waardoor het verlies van banen zo minimaal gehouden kan worden. De respons op deze uitdaging vergt eensgezindheid van de sociale partners. Wij zijn het verplicht uit solidariteit met vooral die bedrijven en werknemers die nu gebukt gaan onder de economische effecten van deze crisis” aldus Moestadja.