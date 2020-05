Civiel-militaire operatie tegen verspreiding COVID-19 in Suriname gestart

In Suriname is de civiel-militaire operatie ‘Drin dresi, wakti siki‘ gestart, welke bedoeld is om illegale verplaatsingen en verdere verspreiding van het coronavirus in Suriname tegen te gaan.

Na vaststelling van COVID-19 besmettingen in het oosten van Suriname, heeft de president woensdag 29 april 2020 op advies van het COVID-19 managementteam een total lockdown voor de grenzen en grensrivieren aangekondigd.

Er zijn controleposten ingezet op strategische plekken te land en te water in oost, west en Zuid-Suriname om alle uitwijkroutes te kunnen beheersen en persoonsbewegingen kunnen worden getraceerd. Er zijn op dit moment 20 checkpoints te land.

Er geldt een total lockdown voor de grensrivieren Marowijne, Lawa in het oosten en de Corantijn in het westen. Dit betekent dat er geen verplaatsingen mogen plaatsvinden zonder toestemming COVID Managementteam. Er worden rivierpatrouilles uitgevoerd door militairen en politie.

Verplaatsingen zijn slechts toegestaan voor essentiële diensten die te maken hebben met: veiligheid, gezondheid en essentiële diensten van de overheid z.a. medewerkers van de verkiezingsorganisatie waaronder colporteurs.