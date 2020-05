Bennie Miranda houdt het niet lang vol bij de ABOP

Politieke gelukzoeker Bennie Miranda heeft deze week weer van zich laten horen. Nadat hij eind maart met veel bombarie bekend maakte dat hij wegging bij de VHP, sloot hij zich aan bij de partij van Ronnie Brunswijk: de ABOP. Maar ook daar heeft deze Nederlandse Surinamer het niet lang volgehouden.

Eerder deze week maakte hij namelijk bekend dat hij niet meer bij de ABOP zit. Hij geeft aan dat het lastig werken is met sommige mensen in de partij. “Ik nam de moeite om ze te poweren, maar dat was niet wederzijds” aldus Miranda. Hij zegt er niet mee te zitten, want daags voor de verkiezingen zouden er maar liefst drie partijen zitten te springen om hem binnen te halen.

Op social media gaat inmiddels een filmpje rond waarin Miranda belachelijk wordt gemaakt. Daarin is te horen dat hij graag minister of DNA-lid wilde worden:

Fawaka met deze gestoorde bennie, Minister post, reallyyyyyπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚#lekkage# Posted by Conny Oehlers on Friday, 1 May 2020