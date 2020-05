Auto en bromfiets eindigen in goot na verkeersruzie

Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname, zijn deze auto en bromfiets in een goot langs de weg terecht gekomen (foto). De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit het gevolg was van een verkeersruzie, omstreeks 08.45u op de Nieuw Weergevondenweg.

De bromfietser reeds over de Nieuw Weergevondenweg gaande richting de Mawakaboweg en raakte de zijspiegel van de personenauto. De bromfietser reed daarna door, waarna de automobilist besloot de actervolging in te zetten.

Hij probeerde de bromfietser klem te rijden, waarbij deze kwam te vallen en zijn bromfiets in de goot terecht. De autobestuurder verloor bij die gelegenheid echter de controle over het stuur en kwam ook met zijn voetuig in de goot langs de Verlengde Nieuw Weergevondenweg terecht.

De bromfietser liep lichte verwondingen op en werd per ambulance afgevoerd. De autobestuurder bleek niet over een geldig rijbewijs te beschikken en is daarom meegenomen naar het politiebureau.