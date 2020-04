Ruzie tussen broers eindigt in dodelijk steekpartij

De politie heeft een officieel bericht naar buiten gebracht over de man die zijn broer doodstak na ruzie om een drinkkan. De 19-jarige Randel L. is in de vroege ochtend van maandag 27 april, door de politie van het bureau Uitvlugt, aangehouden in de omgeving van zijn woonadres te Uitvlugt. Randel is aangehouden voor onder andere zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende meldt het Korps Politie Suriname.

Randel heeft zijn 39-jarige broer Clarence, Landveld tijdens een gevecht met een mes gestoken in diens buikstreek en in diens rug. Het slachtoffer is door huisgenoten gebracht naar het ziekenhuis alwaar hij dood is gegaan.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat er een gevecht ontstond tussen de broers in de keuken van hun huis. Tijdens de worsteling pakte Randel een mes en bracht daarmee zijn oudere broer Clarence steekverwondingen toe. Randel is ook gewond geraakt. Hij had kapverwondingen aan zijn hoofd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe hij de verwondingen heeft opgelopen.

Het lijk van Clarence is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Randel is na overleg met het Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak meldt de politie.