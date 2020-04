Deze terreinwagen is kort voor middernacht rond 23.30u op z’n zij beland aan de Mazonietstraat in Paramaribo-Noord. De bestuurder raakte daarbij gewond en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

De oorzaak van dit eenzijdig ongeval is nog onbekend. De terreinwagen heeft grote schade opgelopen en is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.