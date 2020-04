Steeds meer fraude gepleegd bij verzekeringen

Verzekeraars krijgen de vreemdste excuusjes te horen van mensen die willen dat er schade gedekt wordt. Toch prikken de aanbieders van de verzekeringen steeds vaker door de smoesjes. Dat is ook zeker nodig, want er wordt steeds meer verzekeringsfraude gepleegd. In 2018 probeerden in totaal bijna 13 duizend mensen fraude te plegen. Dit aantal is erg gestegen in vergelijking met 2017 met op precies te zijn 12 procent.

Premie niet omlaag

Het aantal van de gepleegde verzekeringsfraudes lag sinds de cijfers worden bijgehouden nog nooit zo hoog. Toch zal de premie helaas niet omlaag gaan. Dit komt doordat er ontiegelijk veel factoren meespelen bij de hoogte van de premie. Je zult de vele fraude gevallen dus niet terug zien in de maandelijkse kosten. Wel was de premie van bijvoorbeeld een autoverzekering omhoog gegaan als de fraude niet was opgespoord. Het is natuurlijk van belang om hierop te letten bij het autoverzekering afsluiten, want je wilt niet te veel gaan betalen voor de verzekering. Hiervoor kun je alle opties vergelijken.

Gebruik maken van de situatie

Vaak zien de verzekeraars dat de mensen die proberen te frauderen met hun verzekering geen professionele oplichters zijn. Meestal zijn de fraudeurs in een situatie beland waar ze gebruik van proberen te maken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een inbraak. De mensen waarbij is ingebroken geven dan nog een extra iPhone of iets dergelijks op als gestolen terwijl dit helemaal niet het geval is. Ze hebben dan natuurlijk wel een factuur nodig om aan te kunnen tonen dat ze wel een iPhone hadden. Regelmatig vragen ze hiervoor op Facebook, waardoor ze opgespoord worden en dus blijkt dat ze fraude proberen te plegen.

Data-analyse

In totaal werken er circa 450 personen bij de Nederlandse verzekeraars om fraude op te sporen. Hierbij wordt er steeds meer gebruik gemaakt van data-analyse. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die op woensdag een verzekering afsluit en een dag later een claim indient. Dit is logischerwijs vreemd en moet verder onderzocht worden. De verzekeraars noemen dit dan ook opvallend claimgedrag. Blijkt dat er inderdaad sprake is van fraude dan kan de fraudeur een boete van 532 euro krijgen.