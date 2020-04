Mensen die illegaal gebracht zijn naar Paramaribo opgehaald en naar quarantaine

De Surinaamse autoriteiten zijn op dit moment druk bezig een nieuwe lijn te onderzoeken waarbij mensen illegaal Suriname en daarna Paramaribo worden binnengebracht. Dat zei kolonel Jerry Slijngaard van het NCCR vanmiddag tijdens de COVID persconferentie. Zeker vijf mensen zijn in het kader hiervan al opgehaald en in quarantaine geplaatst.

De politie heeft gisteren twee mensen opgehaald te Charlesburg en één persoon te Munder. Deze zijn in quarantaine geplaatst in het Zorghotel. Ook vanmiddag werden twee personen opgehaald op een locatie aan de Nieuwweer Gevondenweg zei Slijngaard.

Van de persoon op Munder is bekend dat de man Suriname is binnengekomen vanuit Frans-Guyana, waar de afgelopen dagen een COVID-19 uitbraak was te Grand Santi. Bij het ophalen van de personen is de politie erbij ter ondersteuning evenals een team van Volksgezondheid, in dit geval BOG.

Op Munder ontstond veel commotie toen de Surinaamse autoriteiten de man kwamen ophalen en meenemen. “Er zijn veel mensen geweest om die man af te halen, hetgeen geleid heeft tot weerspannigheid van hem. De man vond het niet nodig dat hij met zoveel machtsvertoon werd afgevoerd” aldus Slijngaard. Uiteindelijk is de zaak gesust en ging hij mee.

Volgens de kolonel bevinden zich veel mensen in Paramaribo en wordt er dus minutieus nagegaan hoe zij in Paramaribo komen. Er zal later meer informatie naar buiten gebracht worden over de mensen die nu opgespoord worden.