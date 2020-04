Man steekt broer dood na ruzie om drinkkan

Aan de Emielaan in Paramaribo heeft een man zijn broer zondagnacht gedood om een drinkkan.

Volgens de politie waren de broers in de keuken en op een bepaald moment ontstond er een woordenwisseling om een kan, die uitmondde in een vechtpartij. Daarbij greep de verdachte een scherp voorwerp en bracht zijn broer twee steekverwondingen toe in zijn rug en drie aan de linkerzijde van zijn onderbuik.

Het slachtoffer werd in allerijl vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname. Echter gaf hij kort na aankomst de geest. De verdachte is door de politie aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het lijk in voor obductie in beslag genomen. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.