Verongelukte agent wordt met korpseer ten grave gedragen

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist de officiële informatie naar buiten gebracht over het eenzijdig verkeersongeval waarbij de 31-jarige politieambtenaar Phawan Nirmal gisteravond om het leven kwam. De politie heeft bevestigd dat Nirmal waarschijnlijk met een hoge snelheid reed toen hij de controle over zijn auto verloor.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de agent van politie 1e klasse kort voor het ongeval in zijn personenauto reed over de J.A.Lachmonstraat, komende vanuit de richting van de Coesewijnestraat en gaande in de richting van de Floralaan. Ter hoogte van het bejaardentehuis Albertine verloor hij de controle over de besturing van zijn voertuig.

De auto kwam in eerste instantie in botsing met een betonnen pilaar langs de rijbaan, vervolgens tegen een gebouw van de Surpost en een draagmast van de NV E.B.S. Agent Nirmal raakte zodanig gewond dat hij vrijwel gelijk het leven liet. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom hij zo hard over de weg reed aldus de politie.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de agent afgestaan aan zijn nabestaanden. Phawan Nirmal was agent van politie 1e klasse werkzaam op het politie bureau Nieuwe-Haven. Hij zal met korpseer ten grave gedragen worden aldus de politie.