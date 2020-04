Tekort aan contante vreemde valuta erger door wegvallen toeristen

Vanwege de wereldwijde COVID19 crisis en de sluiting van het Surinaams luchtruim, is de instroom van vreemde valuta via bezoekende toeristen in Suriname komen weg te vallen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid aan vreemde valuta in het land.

Die beschikbaarheid was al minder als gevolg van het wegvallen van de contante vreemde valuta geldtransporten van de Centrale Bank van Suriname, van en naar Hong Kong en later ook het wegvallen van de vreemde valuta geldtransporten vanuit de Federal Reserve (FED).

Contante vreemde valuta komen het land dus bijna niet meer binnen. Vanwege dit tekort ervaren klanten beperkingen bij het opnemen van vreemde valuta contanten van hun rekening bij verschillende banken, meldt de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV).

Als gevolg van de tekorten zijn banken genoodzaakt om een aangepast vreemde valuta opnamebeleid te hanteren, om te kunnen voldoen aan de contante opvragingen van klanten. De bankiersvereniging geeft aan dat de banken verschillende opties kunnen hanteren zoals:

Contante vreemde valuta opname variƫrend tussen EUR/USD 250,00 tot EUR/USD 500,00 per week, per klant; Contante vreemde valuta opname op basis van vreemde valuta stortingen. Dat wil zeggen, het op te nemen vreemde valuta bedrag in contanten dient gelijk te zijn aan het bedrag dat gestort is op de vreemde valuta bankrekening.

Het is de banken verboden om tegen de wil van de klant, de opgevraagde vreemde valuta contanten, in Surinaamse Dollars uit te betalen zegt de SBV.