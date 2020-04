Spoedoverleg COVID-19 team en president Bouterse over corona uitbraak dichtbij oostgrens

Het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT) is maandag in spoedoverleg gegaan met de Surinaamse president Bouterse. Dit naar aanleiding van het feit dat er maandag in Grand Santi, dichtbij de grens met Suriname, weer 12 nieuwe positieve coronagevallen zijn ontdekt. Dit dorp ligt in Frans-Guyana, vlak bij de oostgrens van Suriname en wel het dorp Stoelmans eiland.

Dat heeft overste Danielle Veira maandag laten weten op de persconferentie van het team. Omdat Grand Santi vlakbij de grens is en er frequente bewegingen van personen zijn tussen bijvoorbeeld Goninikrikimofo, maar ook Stoelmanseiland, wil de Surinaamse regering preventieve maatregelen treffen.

Veira gaf aan dat er na de persconferentie doorvergaderd zou worden met de president. Bouterse zal uiterlijk dinsdag aan de bevolking laten weten welke maatregelen ingezet zullen worden.

Op de persconferentie werd ook bekend dat er manschappen van het NCCR en het DNV richting Tjaboe Tabiki zijn vertrokken. In dat dorp hebben bewoners contact gehad met een iemand die positief getest was op COVID-19. Het gebied is in quarantaine geplaatst en de manschappen zijn gestuurd om verder te inventariseren, aldus directeur volksgezindheid Cleopatra Jessurun op de persconferentie.