Ook vriendin van aangehouden verdachte in zaak gedumpt lijk taxichauffeur vast

De politie in Suriname heeft gisteren de 20-jarige Sarafinah aangehouden in de zaak van het gedumpt lichaam van een 48-jarige taxichauffeur aan de magnesiumstraat. Sarafinah is de vriendin van de 21-jarige verdachte Franky, die eerder al was aangehouden door de Surinaamse politie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat beide verdachten inmiddels een volmondige bekentenis hebben afgelegd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Sarafinah de taxichauffeur zou hebben opgebeld. De chauffeur ging naar haar woning en haalde haar op

Vervolgens vroeg ze hem om nog iemand op te halen op een ander adres, naar later blijkt de 21-jarige Franky. De jongeman werd opgehaald en zou de taxichauffeur op een bepaald moment dodelijke messteken hebben toegebracht. Het motief voor deze daad is nog onbekend.

Het lichaam van de taxichauffeur werd op een willekeurige plek uit de wagen geduwd en dus niet bewust in de magnesiumstraat achtergelaten. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en probeert meer duidelijkheid te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld die bewuste dag.