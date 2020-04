Donatie voor ziekenhuis vanwege ‘World Day for Safety and Health at Work’

In het kader van de World Day for Safety and Health at Work, welke vandaag herdacht wordt, heeft DP World Paramaribo vanmiddag om 12.00u een donatie overhandigd aan het Sint Vincentius Ziekenhuis.

28 april is door de World Health Organization (WHO) en de International Labour Office (ILO) benoemd tot “World Day for Safety and Health at Work” met als doel de noodzaak van een wereldwijde preventieve veiligheidscultuur te benadrukken. De dag is in het leven geroepen nadat er een stijgende trend werd gezien in arbeidsongevallen, arbeidsgerelateerde ziektes en zelfs -sterfgevallen.

Dit jaar is het thema “Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives”.

Hiermee erkent de organisatie de grote uitdaging waarmee regeringen, werkgevers, werknemers en hele samenlevingen wereldwijd worden geconfronteerd om de COVID-19-pandemie te bestrijden. World Day for Safety and Health at Work 2020 focust zich daarom op het aanpakken van de uitbraak van infectieziekten op het werk, in het bijzonder op de Covid- 19 pandemie.

Terminal Operator, DP World Paramaribo, staat erom bekend een veiligheidscultuur te creëren en te onderhouden waarbij de hoogste veiligheidsnormen worden nageleefd. Dit doet de havenorganisatie door o.a het identificeren en beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s en te zorgen voor de veiligheid van de medewerkers met als doel “Zero Harm” op de werkplek. Door jaarlijks een (bewustmakings)campagne rondom Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk te organiseren, streeft DP World Paramaribo ernaar het aantal arbeidsgerelateerde ongevallen en verwondingen te helpen verminderen in en rondom de dr. Jules Sedney Haven.

Vanwege de Covid- 19 pandemie is ook de reguliere bedrijfsvoering van DP World Paramaribo sterk gericht op het ‘Stay Safe’ principe waarbij de hoogstmogelijke Health & Safety maatregelen in acht worden genomen ter bestrijding van dit virus.

Als terminal operator blijft DPW Paramaribo haar werkzaamheden continueren op de haven, omdat zij het als hun kerntaak zien de goederenstroom die Suriname binnenkomt te handhaven en te continueren, zodat de samenleving gegarandeerd is van de eerste levensbehoeften. Vanwege “World Day for Safety and Health at Work” én vooroplopend op Wroko Man dei (1 mei) hebben management en personeel van DP World Paramaribo gemeend een bijdrage te leveren aan een andere niet te onderschatte instelling.

Op 28 april zijn er medische verbruiksartikelen overhandigd aan het Sint Vincentius Ziekenhuis ten behoeve van de IC, waar Covid- 19 patienten zijn verzorgd. De directie van het RKZ had eerder in de media te kennen gegeven een schaarste te hebben aan beschermingsmiddelen in het ziekenhuis. DP World heeft hier gehoor aangegeven door 1000 chirurgische mondkapjes, 2000 Nitril handschoenen, 400 stuks medische schorten, 50 spatbrillen en 60 flessen hand sanitizer te schenken.

DP World Paramaribo heeft voor de tweede keer een donatie gedaan aan de frontlinie die elke dag weer strijd tegen het verder uitbreken van het Covid- 19 virus in Suriname. De eerste donatie vond plaats op 3 april jl. en besloeg 500 chirurgische maskers en 2000 latex handschoenen aan het National Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR).

Foto: van links naar rechts staan:

Kelsey Tsie Chun Sioe (Safety Environmental& Quality Officer- DP World Paramaribo)

Manodj Hindori (algemeen directeur- Sint Vincentius Ziekenhuis)

Astrid Tailor (adjunct verpleegkundig directeur- Sint Vincentius Ziekenhuis)

Thersa Wijdenbosch (Human Capital manager- DP World Paramaribo)

Raymond Liefden (vertegenwoordiger medewerkersplatform People & Safety- DP World Paramaribo)

Cherie Frankel (Sustainability Champion – DP World Paramaribo)