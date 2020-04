Charter van Air Belgium in Suriname aangekomen voor speciale vrachtvlucht

Om iets over middernacht is in Suriname een speciale vlucht van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) vanuit Schiphol (Nederland) geland. Het gaat om een Airbus A340 van Air Belgium, die door de Surinaamse maatschappij ingezet wordt als speciale cargo vlucht.

Vanwege de COVID-19 pandemie besloot de regering van Suriname om het Surinaams luchtruim op 14 maart tot nader order te sluiten. Hierdoor kwam de export van vooral agrarische producten, waaronder groenten en fruit, stil te liggen.

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten (VEAPS) en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben daarna de handen in elkaar geslagen om naar oplossingen hiervoor te zoeken. Een daarvan is het inzetten van een charter vrachtvlucht.

De nationale carrier, Surinam Airways, is bereid gevonden om op dinsdag 28 april een cargo chartervlucht uit te voeren, zodat de VEAPS de landbouwproducten kan exporteren.

Op woensdag 29 april is er overigens ook een andere speciale luchtvracht-charter die wordt uitgevoerd door TUI: