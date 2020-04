Cassavetraining wordt aangepast voortgezet door LVV

Voor het verhogen van de productiviteit en vermindering van de productiekosten bij cassaveteelt is in 2017 het project “Cassava industry – Production and Processing Technology Validation and Dissemination” van start gegaan. Het project heeft als doel om o.a. de concurrentie positie van cassaveboeren te verbeteren. Door de Caraibische Ontwikkelingsbank (CDB) is er 1.2 miljoen US Dollars beschikbaar gesteld.

Dit project wordt door de FAO gecoördineerd en uitgevoerd in Suriname, Trinidad en Dominica. Er is marktonderzoek gepleegd om na te gaan wat de behoefte is naar cassave en cassaveproducten, zoals brood en cassavechips. Tevens zijn er bakkers getraind om brood te bakken op basis van 40% cassavemeel. Suriname exporteert op bescheiden schaal reeds cassave en cassaveproducten.

Chanderdew Keshari project coördinator van het project heeft te Lelydorp de Surinaamse farmer fieldschool opgezet alwaar de trainingen worden verzorgd. De train the trainers opleiding aan de landbouwvoorlichters van Paramaribo en Wanica zijn al afgerond evenals de training aan de boeren van deze gebieden.

De voorbereidingen voor het trainen van de boeren te Groningen zijn reeds getroffen, echter zal door de COVID-19 pandemie de training aan boeren gefaseerd moeten plaatsvinden, met in acht name van de regels uitgevaardigd door het COVID-19 managementteam van de overheid.

De COVID-19 pandemie heeft invloed op hele wereld, we kunnen echter niet blijven stilzitten. Het is van belang om na te gaan hoe we aangepast en met in achtneming van de uitgevaardigde regels, de werkzaamheden kunnen continueren. De mogelijkheden die cassave met zich meebrengt zijn veelzijdig en hiervan moeten we gebruik maken, aldus minister Rabin Parmessar.