Verkoper plotseling overleden bij de Kwakoemarkt

In Suriname is een verkoper vanmiddag plotseling overleden bij de Kwakoemarkt aan de Dokter Sophie Redmonstraat. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man aan het werk was nabij de markt, toen hij plotseling onwel werd en neerzeeg.

Omstanders hebben hem daarbij nog geholpen om te voorkomen dat hij op de grond terecht zou komen. Ze hebben hem toen geplaatst in de witte bestelbus, die rechts op bovenstaande foto te zien is.

De politie kreeg de melding binnen en schakelde een ambulance in (foto). Bij een aankomst constateerde het ambulancepersoneel echter dat de man reeds het leven had gelaten.

Het is nog onduidelijk hoe hij precies om het leven is gekomen. Volgens de andere marktventers was de man de hele dag normaal aan het werk en scheen er niets aan de hand te zijn.

Een uitvaartbedrijf werd ingeschakeld om het stoffelijk overschot van de man te vervoeren naar het mortuarium. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.