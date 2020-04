Op straat gedumpte taxichauffeur slachtoffer van roofmoord door klant

Er wordt steeds meer duidelijk in de zaak waarbij een taxichauffeur afgelopen zaterdag vermoord is en zijn ontzielde uit een auto gedumpt werd aan de Magnesiumstraat in Suriname. Het slachtoffer, de 48-jarige Jeetindra Albert Sohan, zou door een klant zijn beroofd en doodgestoken.

De 21-jarige aangehouden verdachte Franky J. heeft bekend dat hij het slachtoffer heeft beroofd en dodelijke messteken heeft toegebracht, verneemt de redactie van Waterkant.Net van bronnen rondom het onderzoek. Naar zeggen van de verdachte pleegde hij de daad toen hij samen met een andere man het slachtoffer vroeg om een rit te rijden.

Volgens de verdachte viel hij tijdens de rit de chauffeur aan waarbij er een worsteling ontstond. Daarbij bracht hij Sohan meer dan 10 messteken toe en dumpte hem daarna uit het voertuig nabij de woning van DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Na de daad reed Franky samen met zijn kompaan weg.

Het ontzielde lichaam van Sohan is voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.