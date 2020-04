Lichaam op wegdek is van Jeetindra Sohan (48), 21-jarige verdachte aangehouden

De politie in Suriname heeft de 21-jarige Franky J. aangehouden in de zaak waarin gisteren een lijk met steekverwoningen midden op straat werd aangetroffen. Het slachtoffer is de 48-jarige Jeetindra Albert Sohan, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het ontzielde lichaam van de heer Sohan werd op zaterdagmorgen 25 april, vanuit een personenauto op het wegdek van de Magnesiumstraat te Paramaribo gestoten. Daarna reed de auto met hoge snelheid weg meldt de Surinaamse politie.

Dezelfde middag nog hebben politieambtenaren van de afdeling RBTP een 21-jarige verdachte in deze zaak opgespoord, aangehouden en overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Het is verwachtbaar dat er meer aanhoudingen zullen volgen, aldus de politie.