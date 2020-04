Kredietstatus Suriname mogelijk nog verder naar beneden

“Binnen enkele dagen moet Suriname weer de rentes op een serie leningen afbetalen. Lukt dat niet, dan wordt Suriname mogelijkerwijs verder gedowngraded naar D. Dat zou kunnen betekenen dat crediteuren hun geld kunnen opeisen op basis van Amerikaans recht.”

Deze waarschuwing komt van de directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Steven Coutinho. Hij gaf aan dat hetzelfde in Argentinië gebeurde. In het grote Zuid-Amerikaans land legden crediteuren beslag op oveheidsactiva, in binnen- en buitenland.

De Surinaamse NDP regering onder leiding van president Bouterse, geeft al jaren meer uit dan dat er binnenkomt. Ook wordt er er meer geïmporteerd dan geëxporteerd, dus komt er minder valuta binnen. Daar komt nog bij dat de omstreden minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, in de afgelopen jaren 92 leningen is aangegaan.

Economen hebben eerder al gewaarschuwd en aangegeven dat de overheid simpelweg niet meer voldoende inkomsten heeft om bestaande uitgaven zoals ambtenarensalarissen, maar ook de rente en aflossing van deze enorme schuldenberg te kunnen dekken.

De ontwikkelingen in de komende dagen zijn dus cruciaal voor de kredietstatus van het land, schrijft ook De Telegraaf.

