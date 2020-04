Koninklijke onderscheiding voor uitgever maandblad Dreamz World

In zijn woonplaats Almere heeft de uitgever van het bekende maandblad Dreamz World, Gobind Ramkalup, afgelopen vrijdag ondanks de coronacrisis een Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Franc Weerwind.

De in Suriname geboren Ramkalup kreeg het lintje ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ voor zijn inzet: in de Surinaamse gemeenschap, voor daklozen en voor het magazine Dreamz World. Ramkalup brengt het gratis maandblad al langer dan 13 jaar uit.

De Almeerse burgemeester Weerwind, die zelf ook van Surinaamse afkomst is, omschreef Ramkalup als een man die gedreven is, enthousiast is en een netwerker. Hij sprak ook zijn waardering uit voor het feit dat Gobind met het blad de volgende generatie een kans geeft om hun schrijftalenten verder te ontwikkelen en laten zien.

“Wat een eer. Ik draag dit op aan alle mensen die dit voor mij mogelijk hebben gemaakt, in mij geloven en het vertrouwen in mij hebben” aldus Gobind over de onderscheiding: