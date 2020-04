Een 7-jarige jongen is verdronken in een kanaal te Ephraimszegen in Suriname. Toen het slachtoffer vandaag zonder beweging in het water werd aangetroffen en eruit werd gehaald, toonde hij teken van leven meer.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Hoe de jongen is verdronken is vooralsnog onduidelijk. Later meer.